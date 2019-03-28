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6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan başlıyor

İZMİR, () -  Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun 5-7 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, 24 farklı ülkeden 1300 çocuğu bir araya getirecek. Kırmızı-lacivertli kulübün geleneksel...

6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan başlıyor

İZMİR, () - 

Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun 5-7 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, 24 farklı ülkeden 1300 çocuğu bir araya getirecek. Kırmızı-lacivertli kulübün geleneksel hale getirdiği dev organizasyon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın erken kutlaması olacak. 24 ülkeden 72 takımın yer alacağı İzmir Cup'ta yine renkli görüntüler oluşacak. Turnuvaya ülkemizin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, Galler, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İskoçya, İtalya, Hırvatistan, Hollanda, Katar, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan'dan 12 yaşaltı futbolcular katılacak.
3 Nisan'dan itibaren İzmir'e gelmeye başlayacak çocuklar, 5-6-7 Nisan tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 11 ayrı sahada her biri 20 dakikadan oluşan heyecanlı maçlara çıkacaklar. U12 İzmir Cup'da ilk iki gün grup elemeleri, pazar günü ise şampiyonu belirleyecek final serisi oynanacak. Büyük heyecana sahne olan geçen yılki turnuvayı bir başka Hollanda ekibi Twente'yi normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla kazanan AZ Alkmaar şampiyon bitirmişti. 
Altınordu Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, bugüne kadarki en yüksek katılımlı U12 İzmir Cup'ı düzenleyeceklerini belirterek, "1300 çocuk, aileleri ve futbolseverler ile birlikte yaklaşık 30 bin kişiyi misafir edip bir futbol bayramı yaşayacağız" dedi.

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