Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

6 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TPFD Başkanı Hakan Ünsal: "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır" "UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer gerektiği ortada" "Mustafa Cengiz doğru olanı yapıyor" "FIFPro'ya üyelik konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz" "TPFD...

6 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TPFD Başkanı Hakan Ünsal: "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır"
"UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer gerektiği ortada"
"Mustafa Cengiz doğru olanı yapıyor"
"FIFPro'ya üyelik konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz"
"TPFD olarak emekleme dönemindeyiz, yürümeye başladığımızda iş daha farklı olacak"

2018 FIFA DÜNYA KUPASI 
- Çeyrek Final -
17.00 Uruguay - Fransa  
21.00 Brezilya - Belçika  

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
12.00 - 19.00 Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GALATASARAY
-Takım günü izinli geçirecek.
16.00 Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

TRABZONSPOR
- Bordo mavililerin yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

AKHİSARSPOR
- Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da yapacağı kamp ile sürdürecek.

GOLF
15.00 Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erecek. (Marmara Golf Sahası / Silivri Klassis Golf Country Club)

ATLETİZM
Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325