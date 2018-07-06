6 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) TPFD Başkanı Hakan Ünsal: "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır"

"UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer gerektiği ortada"

"Mustafa Cengiz doğru olanı yapıyor"

"FIFPro'ya üyelik konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz"

"TPFD olarak emekleme dönemindeyiz, yürümeye başladığımızda iş daha farklı olacak"

2018 FIFA DÜNYA KUPASI

- Çeyrek Final -

17.00 Uruguay - Fransa

21.00 Brezilya - Belçika

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 - 19.00 Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GALATASARAY

-Takım günü izinli geçirecek.

16.00 Başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

TRABZONSPOR

- Bordo mavililerin yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

AKHİSARSPOR

- Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da yapacağı kamp ile sürdürecek.

GOLF

15.00 Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erecek. (Marmara Golf Sahası / Silivri Klassis Golf Country Club)

ATLETİZM

Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek.