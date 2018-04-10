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6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

TFF; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel...

6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

TFF; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor'un saha olayları, Göztepe'nin çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GÖZTEPE A.Ş Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 07.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 08.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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