6 Ocak Cuma Spor Gündemi

Akhisar'dan Hasan Ali Adıgüzel ile röportaj : "Arda Turan idolüm"

KAYSERİSPOR

Teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenebilir.

FENERBAHÇE

14.00 Sarı-Lacivertli takım Antalya'ya gidecek

15.00 Karşılanışı

19.00 Antrenman

GALATASARAY

11.00 - 17.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

14.00 Bruma basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

10:30 Başkan Fikret Orman valiliği ziyaret edecek.

11:30 Orman, Antalya Çarşı Kartal Yuvası'nı ziyaret edecek.

11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.

14.00 Talisca basın toplantısı düzenleyecek

TRABZONSPOR

Hazırlıklar Belek'te devam ediyor

OSMANLISPOR

Başkent ekibi Antalya'ya gelerek çalışmalarına başladı.

ANTALYA GÜNLÜĞÜ

Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.

BİLBAO, BARCELONA'YI YENDİ

Bilbao, 74. dakikasında 10, 80. dakikasında ise 9 kişi kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı. Rövanş 11 Ocak'ta Barcelona'da.

AFRİKA'DA YILIN SPORCUSU

İngiliz kulübü Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.

JUDO

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, ''Yabancı sporcuya karşı değilim....Bizim sporculuk dönemlerimizde yöneticilerimiz hatalar yaptı. 2020 Hedeflerimize ulaşabilmek için planlamalarımız var..." diyen Türkiye Judo Federasyonu yeni başkanı Sezer Huysuz, "planlamaları ve maddi kaynakları doğru bir şekilde harcayabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz'' dedi.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano