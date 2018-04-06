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6 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Şampiyonluk yolunda Galatasaray bir adım önde"  "Transfer çalışmalarına başladık" "Erol Bulut ile lig sonunda konuşacağız" "En az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz" "Yabancı...

6 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

(Özel) Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek: "Şampiyonluk yolunda Galatasaray bir adım önde" 
"Transfer çalışmalarına başladık"
"Erol Bulut ile lig sonunda konuşacağız"
"En az yabancıyla yürümeye gayret ediyoruz"
"Yabancı oyuncu transferinde yüzde 80 başarılıyız"
"İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ
16.30 Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yalova mağazasının açılış törenine katılacak
18.00 Siyah beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek

GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
15.00-17.00 "Fenerbahçe Tarihi" kitabının basın lansmanı yapılacak (Faruk Ilgaz Tesisleri) 

TRABZONSPOR
10.00 Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi basın toplantısı düzenleyecek
16.00 Bordo mavililer, Kayserispor maçı çalışmalarını tamamlayacak

İZMİR CUP'I ALEX AÇIYOR
Altınordu'nun 12 yaş altı takımlarının katılımıyla bu yıl 5'inci kez organize ettiği uluslarası futbol turnuvası U12 İzmir Cup, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın yapacağı başlama vuruşuyla start alacak

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
20.00 Darüşşafaka - İstanbul BBSK

JUDO
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları başlayacak.

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