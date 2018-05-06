Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

6 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Fenerbahçe - Bursaspor 16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor 19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. AVRUPA...

6 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

AVRUPA LİGLERİ
21.45 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)

EL CLASICO
21.45 Barcelona - Real Madrid

ŞAMPİYON UŞAK'IN KUPA GÜNÜ
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra bu sezon da ilk haftadan itibaren zirveyi bırakmadığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak bekleme yapmadan 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasına kavuşacak.
13.00 Kırmızı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını 1 Eylül Stadı'nda oynanacak Arsinspor maçında törenle alacak.

VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final-
16.00 Imoco Volley Conegliano - Galatasaray (3/4)
19.00 CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank (Final)

BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final -
14.00 Hatay BŞB (0) - (1) Fenerbahçe

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
15.15 Darüşşafaka - Anadolu Efes
17.00 Eskişehir Basket - Muratbey Uşak
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Tofaş

WINGS FOR LIFE WORLD RUN
Omurulik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla üst üste üçüncü kez İzmir'de yapılacak.

JUDO
Ümitler Avrupa Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam edecek. (Romanya)

GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası sona erecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314