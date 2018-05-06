6 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
AVRUPA LİGLERİ
21.45 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)
EL CLASICO
21.45 Barcelona - Real Madrid
ŞAMPİYON UŞAK'IN KUPA GÜNÜ
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra bu sezon da ilk haftadan itibaren zirveyi bırakmadığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak bekleme yapmadan 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasına kavuşacak.
13.00 Kırmızı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını 1 Eylül Stadı'nda oynanacak Arsinspor maçında törenle alacak.
VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final-
16.00 Imoco Volley Conegliano - Galatasaray (3/4)
19.00 CSM Volei Alba BLAJ - VakıfBank (Final)
BASKETBOL
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final -
14.00 Hatay BŞB (0) - (1) Fenerbahçe
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
15.15 Darüşşafaka - Anadolu Efes
17.00 Eskişehir Basket - Muratbey Uşak
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece - Tofaş
WINGS FOR LIFE WORLD RUN
Omurulik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla üst üste üçüncü kez İzmir'de yapılacak.
JUDO
Ümitler Avrupa Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam edecek. (Romanya)
GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası sona erecek.