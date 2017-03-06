6 Mart Pazartesi Spor Gündemi

TOPAL İTİRAF ETTİ

90+1'de attığı golle yeni bir tartışma başlatan Mehmet Topal maç sonu itiraf etti: "Elime top çarptı. Hakem olsaydım golü vermezdim"

HERKES GÖRDÜ, HAKEM GÖRMEDİ!

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan, Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, "Mehmet Topal'ın koluyla düzeltip attığı golü kendi dahil herkes, bir tek hakem göremedi. Bu da bana tuhaf geldi" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ KOMŞUYA KİLİTLENDİ

Perşembe günü Pire'de Olympiakos ile karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar hırslı bir şekilde bu maça hazırlanıyor. İlk onbire Tosiç ve Gökhan İnler dönebilir. Şenol Güneş orta alanı kalabalık tutmak için Talisca'yı maçın gidişatına göre sokmayı planlıyor.

OLYMPİAKOS LİGDE PUANI UNUTTU

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Olympiakos, PAOK'a 2-0 yenilerek Yunanistan Süper Ligi'nde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı.

"YARIŞTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, "Kalan 11 haftada en iyi şekilde mücadele ederek hedeflediğimiz yere ulaşmaya çalışacağız" dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

BURAK YILMAZ SEZONA GOLLE BAŞLADI

Çin Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Guangzhou Evergrande'ye 2-1 yenilen Beijing Guoan'da milli futbolcu Burak Yılmaz, penaltıdan bir gol kaydederek sezona moralli başladı.

TFF 1. LİG

18.30 Altınordu-Sivasspor (Bornova)

ŞAMPİYONLAR VE VE CAKIR'IN DÖNÜŞÜ

Şampiyonlar Ligi'ne yarın oynanacak iki maçla devam edilecek. Arsenal, Londra'da Bayern Münih ile karşılaşacak. Napoli-Real Madrid maçında ise uzun zamandır, Devler sahnesine çıkamayan Cüneyt Çakır görev yapacak..

AVRUPA LİGLERİ

İtalya'da Juventus tekledi. Bundesliga'da Dortmund, Leverkusen'i 6-2 yendi Teknik Direktör Roger Schmidt'in görevine son verildi. Premier Lig'de M. City deplasmanda kazandı. Tottenham evinde, Everton'u yendi. Chelsea koltuğunda rahat ilerliyor. Hollanda Ligi'nde Twenteli Enes Ünal gollerini atmaya devam ediyor.

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

18.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Abdi İpekçi)

20.30 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş (Ülker Sports Arena)

ULUSLARARASI VEHBİ EMRE VE HAMİT KAPLAN GÜREŞ TURNUVASI

Türkiye, turnuvayı 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayla birinci bitirdi-Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Özbek rakibini yenerek altın madalya kazandı. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda iki gün süren turnuvada Türk sporcular, 6altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.Organizasyonda 77 puan toplayan Türkiye, takım halinde birinciolurken, Gürcistan 58 puanla ikinci, Azerbaycan da 47 puanla üçüncü sırada yeraldı.

34. AVRUPA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI

Türkiye, ilk kez mücadele ettiği erkekler 4x400 metre bayrak finalinde dereceye giremedi

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler 4x400 metre bayrak finalinde dereceye giremedi.

SENKRONİZE YÜZME MİLLİ TAKIMI'NDAN ALTIN MADALYA

Almanya'da düzenlenen 28. German Open Senkronize Yüzme Yarışı'nda Türkiye altın madalya kazandı. Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bonn kentinde düzenlenen müsabakalarda Türkiye, senkronize yüzme finali serbest stilde 76,5667 puan ile Macaristan'ı (74,8000) geride bırakarak birinci oldu.