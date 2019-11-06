banner314

banner325

Son Dakika

6 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 15.00 Kupada 5'inci tur kuraları çekilecek. (Riva)  UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, dördüncü maçında 4 puanla ikinci basamakta...

SPOR 06.11.2019, 09:31
6 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15.00 Kupada 5'inci tur kuraları çekilecek. (Riva) 
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray, dördüncü maçında 4 puanla ikinci basamakta yer alan İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.
23.00 Gruptaki diğer karşılaşmada, 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Fransız takımı Paris Saint-Germain, 2 puanla üçüncü durumdaki Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak.
KRASNODAR - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
12.15 Krasnodar'ın teknik direktörü Murad Musaev ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (Krasnodar Stadyumu)
15.30 Ev sahibi ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Chetuk sahası)
18.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Alexander Sörloth basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Krasnodar Stadyumu)
19.00 Bordo-mavililer, karşılaşma hazırlıkları kapsamında son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Krasnodar Stadyumu)
BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
11.30 Beşiktaş karşılaşma için özel uçakla Portekiz'in Porto kentine hareket edecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek.
15.30 Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ve bir futbolcu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak. (Estadio Municipal)
19.30 Portekiz ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Antrenman tesisleri)
21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak. (Estadio Municipal)
21.30 Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. (15 dakikası basına açık- Estadio Municipal)
WOLFSBERGER - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
19.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıkacak. (Stadion Graz Liebenau)
20.00 Temsilcimiz karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık)
21.00 Wolfsberger'in teknik direktörü Gerhard Struber ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (İlk 15 dakikası basına açık) (Stadion Graz Liebenau)
22.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanına çıkacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA SONA ERİYOR
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR
18.50 Vitória Guimarães - Arsenal
BASKETBOL
- 7DAYS EuroCup
20.15 Darüşşafaka Tekfen - KK Cedevita Olimpija
22.00 Limoges Cercle Saint-Pierre - Tofaş
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 TEKSÜT Bandırma - AEK Athens
22.30 Bàsquet ICL Manresa - Türk Telekom
22.30 New Basket Enel Brindisi - Beşiktaş Sompo Sigorta
-FIBA Europe Cup
20.00 BC CSU Sibiu -Bahçeşehir Koleji
22.30 Excelsior Brussels - Pınar Karşıyaka
-Euroleague (Kadınlar)
18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - TTT Riga
19.00 ZHBK Dynamo Kursk - Fenerbahçe Öznur Kablo
-EuroCup (Kadınlar)
16.00 OGM Orman Gençlik - Udominate Basket Umea BBK
18.00 Kayseri Basketbol - CCC Polkowice
18.30 Tsmoki-Minsk - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
21.00 Lulea Basket - Galatasaray
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
17.00    Arhavi Voleybol - Sorgun Bld.
17.00    İstanbul BBSK - Arkas Spor
18.30    İnegöl Bld. - Spor Toto İnegöl
18.30    Tokat Bld. Plevne - Bursa B.Şehir Bld.
19.00    Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta
- CEV Kadınlar Challenge Kupası
20.00 1.MCM-Diamant Kaposvari - Türk Hava Yolları

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5