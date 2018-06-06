6 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
-Başkan Ali Koç'un teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımla ilgili rapor alması bekleniyor.
-Koç ayrıca sportif direktör Damien Comolli ile de bir araya gelecek.
GALATASARAY
- UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını açıklayacak.
KULÜPLER BİRLİĞİ
-20.40 Kulüpler Birliği Vakfı; Süper Lig kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TFF kurulları başkanları iftar yemeğinde buluşacak.
VOLEYBOL
- Milletler Ligi Kadınlar -
14.05 Tayland - Türkiye
- Altın Avrupa Ligi Erkekler -
20.00 Ukrayna - Türkiye