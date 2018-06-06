6 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE -Başkan Ali Koç'un teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımla ilgili rapor alması bekleniyor. -Koç ayrıca sportif direktör Damien Comolli ile de bir araya gelecek. GALATASARAY - UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını...

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:32