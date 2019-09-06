6 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi
TÜRKİYE - ANDORRA MAÇINA DOĞRU 18.15 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. 19.00 Andorra son çalışmasını yapacak. 19.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu...
TÜRKİYE - ANDORRA MAÇINA DOĞRU
18.15 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 Andorra son çalışmasını yapacak.
19.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
20.15 A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
- Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
20.45 Ümit Milli Takım, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
15.00 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, İtalya ve Polonya takımlarının başantrenör ve kaptanları medya gününe katılacak. gerçekleşecektir.
BASKETBOL
19.30 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek.
BİNİCİLİK
- Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde 11 ülkenin katılımıyla sürüyor.
YELKEN
- İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda 3 gün sürecek olan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" yarışları başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0