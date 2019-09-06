6 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇINA DOĞRU

18.15 Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Andorra son çalışmasını yapacak.

19.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.15 A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

- Alanyaspor maçının çalışmaları devam edecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

20.45 Ümit Milli Takım, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşılaşacak.



VOLEYBOL

15.00 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, İtalya ve Polonya takımlarının başantrenör ve kaptanları medya gününe katılacak. gerçekleşecektir.

BASKETBOL

19.30 Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek.



BİNİCİLİK

- Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde 11 ülkenin katılımıyla sürüyor.

YELKEN

- İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda 3 gün sürecek olan "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" yarışları başlayacak.