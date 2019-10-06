6 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
SÜPER LİG 14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü 16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor TFF 1'İNCİ LİG 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor 16.30...
SÜPER LİG
14.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
16.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Adanaspor
16.30 Osmanlispor Futbol Kulübü - Hatayspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altinordu
19.00 Adana Demirspor - Ekol Göz Menemenspor
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Pınar Karşıyaka - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 Afyon Belediye Spor - Türk Telekom
17.30 OGM Ormanspor - Teksüt Bandırma BK
20.00 Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.30 M'gladbach - Augsburg (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (Okay Yokuşlu)
15.30 Club Brugge - Gent (Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Wolfsberger AC - St. Pölten (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
15.30 Fortuna Sittard - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.00 Manchester City - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Roma - Cagliari (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
16.00 Lille- Nîmes (Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)
16.30 Wolfsburg - Union Berlin (Yunus Mallı)
17.00 St. Gallen - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Real Valladolid - Atlético Madrid (Enes Ünal)
19.00 Ruzomberok - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Krasnodar - Spartak Moskova (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 E. Frankfurt - Werder Bremen (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
19.30 Real Sociedad - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
21.45 Inter - Juventus (Merih Demiral)
GOLF
Erdoğan Demirören Golf Cup sona eriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2