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6 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR 14.30 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR 13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü 15.00 Fatih Karagümrük -  Akhisarspor 17.00...

6 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR
14.30 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü
15.00 Fatih Karagümrük -  Akhisarspor
17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
20.30 Fenerbahçe -  Giresunspor

BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Alanya'ya hareket.
16.00 Takımın Alanya'da karşılanışı.

GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başlayacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

- Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15'inci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklanacak.

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL -
19.00 Gaziantep Basketbol- Bahçeşehir Koleji
- EuroLeague -
21.00 Darüşşafaka - Maccabi Tel Aviv
- Kadınlar EuroCup -
18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş
19.00 Beşiktaş - BK Inventa Kursk

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