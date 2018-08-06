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6 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

KUPA BEYİ AKHİSAR Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarı elde eden Akhisarspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Akhisarspor, dün gece TFF Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı...

6 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

KUPA BEYİ AKHİSAR
Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarı elde eden Akhisarspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Akhisarspor, dün gece TFF Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı yenerek, yine tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
(Maçla ilgili gece geçilen haber, görüntü ve fotoğraflar sabah da tekrar edilmiştir)

FENERBAHÇE
09.30 Sarı lacivertliler, Benfica maçı için Portekiz'e gitti.
Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi. **GÖRÜNTÜLÜ**
20.30 Teknik direktör Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, Stadio Da Luz'da basın toplantısında konuşacak.
21.00 Temsilcimiz, Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı takım Cuma günü sezonun ilk maçında Ankaragücü ile karşılaşacak

AVRUPA'DA KURA HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14.30 UEFA Avrupa Ligi

ATLETİZM
- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başlıyor.

GÜREŞ
- Milli güreşçiler yurda dönecek.

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