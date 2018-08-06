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6 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

KUPA BEYİ AKHİSAR Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarı elde eden Akhisar, tarihinde ilk kez avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Akhisar Belediyespor dün gece süper kupa finalinde Galatasaray'ı...

6 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

KUPA BEYİ AKHİSAR
Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek büyük bir başarı elde eden Akhisar, tarihinde ilk kez avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmıştı. Akhisar Belediyespor dün gece süper kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek yine tarihinde ilk kez süper kupayı da kazandı.
(*Maçla ilgili haberler ve fotoğraflar geçilmişti, geç saatlerde geçilen maçtan sonraki açıklamalar ise sabah yeniden geçilecek)

FENERBAHÇE
09.30 Sarı lacivertliler, Benfica maçı için Portekiz'e gidecek
20.30 Teknik direktör Phillip Cocu ve Brezilyalı futbolcu Giuliano, Stadio Da Luz'da basın toplantısında konuşacak
21.00 Temsilcimiz, Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak

BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. (basına kapalı) (*dünkü idman görüntülerini verelim)

GALATASARAY
Sarı-Kırmızılı takım Cuma günü sezonun ilk maçında Ankaragücü ile karşılaşacak

AVRUPA'DA KURA HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14.30 UEFA Avrupa Ligi

ATLETİZM
- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başlıyor.

GÜREŞ
- Milli güreşçiler yurda dönecek

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