Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

59 kiloda altın madalya Elif Jale Yeşilırmak'ın

DAĞISTAN,() Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk...

59 kiloda altın madalya Elif Jale Yeşilırmak'ın

DAĞISTAN,()

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314