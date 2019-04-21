55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi

İSTANBUL () - 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bugün koşulan 172.4 kilometrelik Salcano Sakarya - İstanbul etabını Lotto Soudal Takımı’ndan Caleb Ewan 4 saat 10 dakika 41 saniye kazandı. 6 gün süren ve toplam uzunluğu 993.4 kilometre olan turu genel ferdi klasmanda birinci olarak tamamlayan Felix Grossschartner, TUR 2019’un şampiyonu oldu. Grossschartner aynı zamanda turun 55 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Avusturyalı sporcu unvanını aldı. Grossschartner şampiyonluğa 24 saat 53 dakika 58 saniye ile ulaştı. Turun takım birinciliğini ise Manzana Postobon ekibi elde etti.

FERİTCAN ŞAMLI‘DAN PODYUMDA EVLENME TEKLİFİ

Etap başlamadan imza atmak için podyuma çıkan Türk Milli Takımı’ndan Feritcan Şamlı, nişanlısı Merve Demircioğlu’na evlenme teklif etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

110 SPORCU START ALDI

Kartepe’den finiş noktası olan Sakarya’ya gelerek burada son hazırlıklarını yapıp İstanbul’a doğru pedal basmaya başlayan Astana Takımı’ndan Yuriy Natarov ile, Dimension Data Takımı’ndan Scott Davies start almadı ve İstanbul için 110 sporcu kıyasıya bir mücadele etti.

AVRASYA TÜNELİNDEN GEÇTİLER

Bisikletçiler bitişe 23.3 kilometre kala Avrasya Tüneli’ne girdi. Denizin 97 metre altından geçen sporcular, uzunluğu 5.4 kilometre olan tünel sonrası Sirkeci istikametinde finişe doğru gelmeye başladı. Tünel çıkışında Türk Milli Takımı’ndan Ahmet Akdilek daha fazla gidemedi ve ana gruba dahil oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR

55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun mayo dağılımlarına göre 2019 şampiyonları şu şekilde belirlendi:

- Spor Toto’nun sponsorluğundaki turkuaz mayoyu Bora Hansgrohe Takımı’ndan Felix Grossschartner kazandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sponsorluğundaki beyaz mayonun sahibi Türk Milli Takımı’ndan Feritcan Şamlı oldu.

- Turkish Airlines sponsorluğundaki kırmızı mayoyu Sport Vlaanderan Takımından Thimo Willems elde etti.

- Salcano’nun sponsorluğundaki yeşil mayoyu da Bora Hansgrohe Takımı’ndan Sam Bennett kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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