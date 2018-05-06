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51 yıl sonra Hatayspor’da şampiyonluk hasreti bitti

Mehmet EZER/HATAY,() HATAY Spor, kendi sahasında Afiet Afyonsporu 2-0 yenerek şampiyon oldu. 2017-2018 sezonu boyunca TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatay’ı başarılı bir şekilde temsil eden Hatayspor, ligin son maçında Afjet Afyonspor’u...

51 yıl sonra Hatayspor’da şampiyonluk hasreti bitti

Mehmet EZER/HATAY,()

HATAY Spor, kendi sahasında Afiet Afyonsporu 2-0 yenerek şampiyon oldu.
2017-2018 sezonu boyunca TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatay’ı başarılı bir şekilde temsil eden Hatayspor, ligin son maçında Afjet Afyonspor’u 2-0 yendi ve şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi. Bordo-Beyazlıların 51 yıllık hasretini bitirerek tarih yazan Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın girişimleri ile ligde tutunan ve rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Hatayspor tarih yazdı. Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadelenin ardından 1. Lig’e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla paylaşmak isteyen futbolcular ve teknik heyet, kutlama alanında Hatay halkının sevgi seli ile karşılandı.
YÜRÜNECEK YOL, ATILACAK BİR ADIM İLE BAŞLAR
Şampiyonluk kutlamaları için Hatay Büyükşehir Belediyesi önüne gelen binlerce Hatay taraftarı tarafından yoğun tezahürat ile karşılanan Başkan Savaş, “Bordo-beyaz aşkı ile yanıp tutuşan, yıllardır bu akşamı bekleyen siz değerli kardeşlerimle birlikteyiz. Yürünecek bir yol atılacak bir adım ile başlar. Biz bu akşamın ilk adımını Kastamonu’daki elendikten sonraki gecenin sabahında Hatayspor tesislerinde yönetimimizle ve ekibimizle, futbolcu kardeşlerimizle birlikte attık. O gün bugündür, önce rabbimizin sonra sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Bize bu güzelliği yaşatan rabbimize şükrediyoruz” açıklamalarında bulundu.
Kulüp Başkanı Prof. Dr. Hasan Maden ve Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor taraftarına teşekkürlerini iletti. Şampiyonluk kupasının kaldırılmasının ardından taraftarlar kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ve şarkılar eşliğinde doya sıya eğlenerek başarının mutluluğunu yaşadı. Hataylılar gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlencelerini sürdürdüler.

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