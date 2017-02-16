500 metre sürat pateninde Rus Vera altın madalya aldı

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde kızlar 500 metre sürat pateni yarışmasında Rus Vera Rasskazova altın madalya aldı.Yenişehir Sürat Pateni Salonu'ndaki 4 sporcunun yarıştığı kızlar 500 metre finalinde ilginç olaylar yaşandı. Bir gün önce 1500 metrede gümüş madalya kazanan Sofya Boytsova iki kez hatalı çıkış yapınca diskalifiye oldu. Üç sporcuyla başlayan final mücadelesinde İtalyan Melissa Tunno ilk virajı dönerken dengesini kaybederek düştü. İkinci virajda da Hollandalı Georgie Dalrymple dengesini kaybederek düşünce iyi çıkış yaparak liderliği alan Rus Vera Rasskazova, rahat bir yarış çıkararak 45.716'lık derecesiyle 1500 metreden sonra 500 metrede de altın madalyanın sahibi oldu.Mücadelenin hemen başında düşmelerine rağmen yarışa devam eden sporculardan Hollandalı Georgie Dalrymple gümüş, İtalyan Melissa da 1500 metreden sonra 500 metrede de bronz madalyayı aldı.Erkekler final mücadelesinde zafere ulaşan Salvijus Ramanauskas, EYOF 2017 Erzurum'da Litvanya'ya ilk madalyayı kazandırdı. Start ile birlikte liderliği alan Litvanyalı sporcu, 43.121 saniye ile finişi ilk sırada görerek altın madalyanın sahibi oldu. 16 yaşındaki Ramanauskas, yarış sonrasında yaptığı değerlendirmede, kariyerinin ilk önemli başarısını Erzurum'da kazandığını bildirdi. Ramanauskas "En iyi derecemi yaptım. Bu yüzden çok mutluyum. Ülke olarak burada farklı branşlarda madalya şansı yakaladık ama olmadı. Ülkeme ilk madalyayı kazandırdığım için mutluyum" dedi.1500 metrede altın madalya kazanan Lüksemburglu Petr Murphy, 500 metrede gümüş madalya kazanan isim olurken, üçüncülüğü Fransız Diane Sellier elde etti.EYOF 2017 Erzurum'da Türkiye'yi temsil eden dört sporcu çeyrek finalde organizasyona veda etti. Kızlarda elemeleri geçemeyen Kübra Uzun 18'inci oldu. Elemeleri en iyi üçüncü olarak tur atlayan Sema Çirti çeyrek finali geçemezken 12'nci sırada yer aldı. Erkeklerde ise çeyrek final gören iki sporcudan Hazar Karagöl 16'ncı, Fatih Özden de 17'nci oldu.

FOTOĞRAFLI