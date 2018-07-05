5 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla sürdürecek
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda çalışmalar çift antrenmanla devam edecek
BEŞİKTAŞ
12:00-19:30 Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanlara sürdürecek
15.00 İspanyol kaleci Fabricio basın toplantısı düzenleyecek
17.30 Başkan Fikret Orman'ın basınla sohbet toplantısı yapacak
TRABZONSPOR
19.30 Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarına devam edecek
KONYASPOR
- Atiker Konyaspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek
BASKETBOL
11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tivibu arasında anlaşma imzalanacak
ATLETİZM
Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası başlıyor