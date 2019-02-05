5 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
14:00 Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlenecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
14.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcuları Emmanuel Adebayor, Joseph Attamah ve İrfan Can Kahveci, CNR EXPO'DA Decovita standını ziyareret edecekler.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Trabzonspor - Ümraniyespor
KAYAK
10:00 Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan 2019'da Amerika ASPEN'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde basınla bir araya gelecek. Organizasyona; Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Doruk Kaya gibi iş ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi olimpik ve milli seviyede kayakçılar katılacak.
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17:30 Eczacıbaşı Vitra - Hameenlinna