5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor TRABZONSPOR 10.00 Yeni transferler Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak (3G İLE CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ) BAŞAKŞEHİR 18.00...

05 Ocak 2017 Perşembe 09:33