5 Ocak Perşembe Spor Gündemi

Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip ediliyor
TRABZONSPOR
10.00 Yeni transferler Mas ve Pereira için imza töreni ve basın toplantısı yapılacak (3G İLE CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)
BAŞAKŞEHİR
18.00 Yeni sezon hazırlıkları Belek'te devam ediyor.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
13.00 Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
OSMANLISPOR
Başkent ekibi devre arası kamp çalışmalarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başlayacak
VOLEYBOL
-Erkekler CEV Kupası-
18:30 Hapoel Mate-Asher Akko - Fenerbahçe
BASKETBOL
-Euroleague-
20:30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş
İSPANYA KRAL KUPASI
23:15 Athletic Bilbao - Barcelona
İSRAİL EYALET KUPASI 8. TUR
20:40 Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tzur Shalom (Beşiktaş'ın rakibi)
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak