5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak "4 oyuncu alacağız" "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor" "Trabzon zor deplasman" "Başakşehir başarabilir" "Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı" (ÖZEL)...
(ÖZEL) Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak
"4 oyuncu alacağız"
"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"
"Trabzon zor deplasman"
"Başakşehir başarabilir"
"Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı"
(ÖZEL) İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
"Oyuncu almak istiyoruz ancak bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil"
"Hedefim hep kazanmaya yönelik"
**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**
MHK KIŞ SEMİNERİ
- Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, Antalya'da başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında start verecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah beyazlılar yeni sezona Antalya kampında hazıranıyor.
GALATASARAY
10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.
GAZİANTEP FK
- Kırmızı siyahlıların Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yapacağı kamp start alacak.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
- Yeşil beyazlı takımın Antalya kampı devam edecek.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
- İkinci yarı hazırlıkları sürüyor.
- Ayrca BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında başlayacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor
15.15 Darüşşafaka Tekfen - Teksüt Bandırma
17.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.net İTÜ Basket
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Samsun Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Granada - Mallorca (İsmail Köybaşı)
20.00 Genoa - Sassuolo (Mert Müldür)
22.45 Roma - Torino (Mert Çetin, Cengiz Ünder)
23.00 Celta Vigo - Osasuna (Okay Yokuşlu)
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:15
|İkindi
|15:36
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11