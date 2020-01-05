5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak

"4 oyuncu alacağız"

"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"

"Trabzon zor deplasman"

"Başakşehir başarabilir"

"Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı"

(ÖZEL) İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok

"Oyuncu almak istiyoruz ancak bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil"

"Hedefim hep kazanmaya yönelik"

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

MHK KIŞ SEMİNERİ

- Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, Antalya'da başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında start verecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah beyazlılar yeni sezona Antalya kampında hazıranıyor.

GALATASARAY

10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.00 Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

GAZİANTEP FK

- Kırmızı siyahlıların Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yapacağı kamp start alacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

- Yeşil beyazlı takımın Antalya kampı devam edecek.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

- İkinci yarı hazırlıkları sürüyor.

- Ayrca BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında başlayacak.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor

15.15 Darüşşafaka Tekfen - Teksüt Bandırma

17.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.net İTÜ Basket

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Samsun Canik Belediyespor

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ

AVRUPA LİGLERİ

14.00 Granada - Mallorca (İsmail Köybaşı)

20.00 Genoa - Sassuolo (Mert Müldür)

22.45 Roma - Torino (Mert Çetin, Cengiz Ünder)

23.00 Celta Vigo - Osasuna (Okay Yokuşlu)