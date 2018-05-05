5 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor

19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

TFF'NİN DERBİ İLE İLGİLİ NİHAİ KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

- Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak siyah beyazlı takımın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması ile ilgili nihai kararını verecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılarda 2018 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.

11.00 Siyah beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

18.30 Takım özel uçakla İzmir'e gidecek.

19.30 Kente gelen kafile daha sonra otobüsle Manisa'ya gidecek.

FENERBAHÇE

Bursaspor maçının son çalışması yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG

17.00 Altınordu - B.B Erzurumspor

17.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

19.00 Boluspor - Denizlispor

19.00 Samsunspor - Ümraniyespor

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final-

16.00 Imoco Volley Conegliano - VakıfBank

19.00 CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray

AVRUPA LİGLERİ

19.00 Milan - Hellas Verona (Hakan Çalhanoğlu)

19.30 Everton - Southampton (Cenk Tosun)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Fenerbahçe Doğuş - Beşiktaş Sompo Japan

15.15 Gaziantep Basketbol - Banvit

17.00 Galatasaray Odeabank - İstanbul BBSK

20.15 Trabzonspor - Yeşilgiresun Belediyespor

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Finali -

14.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol

GOLF

10.00 Bu yıl ikincisi düzenlenen DHL Open Golf Turnuvası devam ediyor.