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5 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor   19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor 19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa   TFF'NİN DERBİ İLE İLGİLİ NİHAİ KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR - Türkiye Futbol Federasyonu;...

5 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor  
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa  

TFF'NİN DERBİ İLE İLGİLİ NİHAİ KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
- Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak siyah beyazlı takımın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması ile ilgili nihai kararını verecek.

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılarda 2018 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
11.00 Siyah beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
18.30 Takım özel uçakla İzmir'e gidecek. 
19.30 Kente gelen kafile daha sonra otobüsle Manisa'ya gidecek.

FENERBAHÇE
Bursaspor maçının son çalışması yapılacak.

SPOR TOTO 1. LİG
17.00 Altınordu - B.B Erzurumspor  
17.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep
19.00 Boluspor - Denizlispor  
19.00 Samsunspor - Ümraniyespor  

VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final-
16.00 Imoco Volley Conegliano - VakıfBank
19.00 CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray 

AVRUPA LİGLERİ
19.00 Milan - Hellas Verona (Hakan Çalhanoğlu)
19.30 Everton - Southampton (Cenk Tosun)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Beşiktaş Sompo Japan
15.15 Gaziantep Basketbol - Banvit
17.00 Galatasaray Odeabank - İstanbul BBSK
20.15 Trabzonspor - Yeşilgiresun Belediyespor

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Finali -
14.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Çukurova Basketbol

GOLF
10.00 Bu yıl ikincisi düzenlenen DHL Open Golf Turnuvası devam ediyor.

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