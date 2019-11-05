5 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu "Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem" "Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem" Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum (ÖZEL)...
(ÖZEL) Gözde Kırdar: Hayallerimin ötesinde bir veda oldu
"Voleybolla ilgili aktif bir görev yapacağımın sözünü veremem"
"Hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmem"
Özge Kırdar: Kardeşimle aynı sahayı paylaşan biri olarak çok mutluyum
(ÖZEL) Pazarda marul satan Seher'in hayali, halterde şampiyonluk
16 yaşındaki Seher Nur Polat Antalya'da bir yıl önce haltere başladı
Seher şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Antrenmandan kalan zamanda ise pazarda sebze satan babasına yardım ediyor
REAL MADRİD - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.00 Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynayacağı Real Madrid maçı için İspanya'ya gidecek.
15.30 Temsilcimiz Madrid'e ulaşacak.
15.00 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bir oyuncusuyla basın toplantısı yapacak. (Valdebebas - Medya merkezi)
20.00 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Santiago Bernabéu Stadı)
20.30 Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Santiago Bernabéu Stadı)
KULÜPLER BİRLİĞİ
13.00 Kulüpler Birliği Vakfı, olağanüstü genel kurulda 10'uncu başkanını seçecek. (Vakfın Maslak'taki ofisi - Basına kapalı)
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Braga maçı hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçı hazırlıklarının ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilecek.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavililer, Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
PFDK - TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
BASKETBOL
- 7DAYS EuroCup
20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia (Sinan Erdem Spor Salonu)
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 VEF Riga - Gaziantep Basketbol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5