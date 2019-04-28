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5'inci Tour Of Mersin sona erdi

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,() - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' sona erdi. Sarı mayonun sahibi Hollandalı bisikletçi Peter Koning olurken, genel klasman birinciliğini...

5'inci Tour Of Mersin sona erdi

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,() - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' sona erdi. Sarı mayonun sahibi Hollandalı bisikletçi Peter Koning olurken, genel klasman birinciliğini ise Belarus ekibi Minsk Cycling Club kazandı.
9 ülkeden 13 takım ve yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile 4 farklı parkurda yapılan yarışların son startı, kent merkezindeki Cumhuriyet Alanı'ndan verildi. Demokrasi Kavşağı, Karaisalı, Emirler, Çeşmeli otoban, 34'üncü Cadde ve Mersin İdmanyurdu Meydanı üzerinden Göçmen Kavşağı'na gelip sahil şeridinde 10 tur atan bisikletçiler, Özgecan Aslan Barış Meydanı önünde bitiş çizgisine ulaştı.
Yarışlar sonrasında 1'incilik elde eden Hollandalı Peter Konning sarı mayo, 2'nci Beyaz Rusyalı Branislau Samoilau turkuvaz mayo, 3'üncü Halil Doğan ise turuncu mayonun sahibi oldu. Takımlarda genel klasman birinciliğini ile Belarus ekibi Minsk Cycling Club elde etti.
Barış Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde bisikletçilere kupaları ve mayoları kent porotokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tour Of Mersin gibi sportif etkinliklerin önemsendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonun dünyanın en önemli etkinlikleri arasına girmeye aday olduğunu dile getirdi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yarışların helikopterden görüntülenmesi
- Kentin genel görüntüsü 
- Ödül töreninden görüntüler 
- Başkan Vahap Seçer'in konuşması 
- Şampiyon takımın görüntüsü

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