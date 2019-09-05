5 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor!

Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım

Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız

Süleyman Karadeniz: İlk hedef altın madalya

Soner Demirtaş: Tecrübeli bir takımız

Selahattin Kılıçsallayan: Olimpiyatlara 1 yıl öncesinden kota almak avantaj

İbrahim Çiftçi: İlk hedefim olimpiyat kotası alabilmek

Süleyman Atlı: Olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum

Muhammed Nuri Kotanoğlu: Son yılların en iyi takımı 'güreş takımı'

Fatih Erdin: Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılmak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18:30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.



FIBA 2019 DÜNYA KUPASI

11.30 A Milli Takım, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda Çekya ile karşılaşacak.



FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam edecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

10:30 - 18:30 Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BİNİCİLİK

- 11 Balkan Ülkesi'nin katılımı ile düzenlenen Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde devam edecek.

NAİM SÜLEYMANOĞLU

20.00 Yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için hazırlanan film ve kitabın tanıtımı yapılacak.