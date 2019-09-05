5 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi
(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor! Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız Süleyman...
(ÖZEL RÖPORTAJLAR) Milli güreşçiler, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na iddialı gidiyor!
Taha Akgül: Çalışmalarımın meyvesini olimpiyatta alacağım
Recep Topal: Hazır bir şekilde şampiyonaya katılacağız
Süleyman Karadeniz: İlk hedef altın madalya
Soner Demirtaş: Tecrübeli bir takımız
Selahattin Kılıçsallayan: Olimpiyatlara 1 yıl öncesinden kota almak avantaj
İbrahim Çiftçi: İlk hedefim olimpiyat kotası alabilmek
Süleyman Atlı: Olimpiyatlara favori olarak gitmek istiyorum
Muhammed Nuri Kotanoğlu: Son yılların en iyi takımı 'güreş takımı'
Fatih Erdin: Hedefimiz 2020 Tokyo'ya tam kadro katılmak
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18:30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.30 A Milli Takım, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda Çekya ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10:30 - 18:30 Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BİNİCİLİK
- 11 Balkan Ülkesi'nin katılımı ile düzenlenen Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde devam edecek.
NAİM SÜLEYMANOĞLU
20.00 Yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için hazırlanan film ve kitabın tanıtımı yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0