5 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var'' "2024 olimpiyat kadromuz hazır" (Özel) Aski Spor Başkanı Genç: ''Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı...

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:33