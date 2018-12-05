5 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var''
"2024 olimpiyat kadromuz hazır"
(Özel) Aski Spor Başkanı Genç: ''Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok''
ATLETİZM
10.00 Uluslararası Mersin Maratonu ve maraton fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşecek.
FENERBAHÇE
11.30 Giresunspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.00 Keçiörengücü - Galatasaray
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon
17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay - Kayserispor
20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
KAYSERİSPOR
- Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Everton - Newcastle United (Cenk Tosun)
22.45 Fulham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
18.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK
18.00 Türk Telekom - Tofaş
20.15 Banvit - Afyon Belediyespor
- EuroLeague Kadınlar -
19.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB
- EuroCup Kadınlar -
19.30 Galatasaray - Energa Torun
15.10 Enisey - OGM Ormanspor
18.30 Mersin BŞB - ACS Sepsi-SIC
VOLEYBOL
- Kulüpler Dünya Şampiyonası -
09.00 VakıfBank - Volero Cannet
12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA
- Erkekler CEV Kupası -
17.30 İstanbul BBSK - GRC Ajaccio
21.00 Mladost Zagreb - Galatasaray
- Kadınlar Challenge Kupası -
18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş
- Erkekler Challenge Kupası -
18.00 Maliye Piyango - Ziraat Bankası