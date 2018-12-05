Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

5 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var'' "2024 olimpiyat kadromuz hazır" (Özel) Aski Spor Başkanı Genç: ''Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı...

5 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(Özel) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: ''Olimpiyatlarda en az iki madalya hedefimiz var''

"2024 olimpiyat kadromuz hazır"

(Özel) Aski Spor Başkanı Genç: ''Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok''

ATLETİZM
10.00 Uluslararası Mersin Maratonu ve maraton fuarı tanıtım toplantısı gerçekleşecek. 

FENERBAHÇE
11.30 Giresunspor maçının hazırlıkları tamamlanacak. 

BEŞİKTAŞ
11.30 Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.00 Keçiörengücü - Galatasaray 
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon
17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay - Kayserispor
20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

KAYSERİSPOR
- Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 Everton - Newcastle United (Cenk Tosun)
22.45 Fulham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
18.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - İstanbul BBSK
18.00 Türk Telekom - Tofaş
20.15 Banvit - Afyon Belediyespor
- EuroLeague Kadınlar -
19.30 Fenerbahçe - Hatay BŞB
- EuroCup Kadınlar -
19.30 Galatasaray - Energa Torun
15.10 Enisey - OGM Ormanspor
18.30 Mersin BŞB - ACS Sepsi-SIC

VOLEYBOL
- Kulüpler Dünya Şampiyonası -
09.00 VakıfBank - Volero Cannet
12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA
- Erkekler CEV Kupası -
17.30 İstanbul BBSK - GRC Ajaccio
21.00 Mladost Zagreb - Galatasaray
- Kadınlar Challenge Kupası -
18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş
- Erkekler Challenge Kupası -
18.00 Maliye Piyango - Ziraat Bankası

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort