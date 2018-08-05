5 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

TFF SÜPER KUPA
20:45 Galatasaray - Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
19:00 Siyah-Beyazlı ekip, Lask Linz maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler, Benfica maçının hazırlıklarını sürdürecek.
MHK YAZ SEMİNERİ
- Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 Futbol Sezonu öncesindeki yaz seminerleri Sapanca'da devam edecek.
GOLF
- Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum' sona erecek.
RAGBİ
14:00 Plaj Ragbi Ligi ve Plaj Voleybolu şampiyonaları Vadistanbul'da tamamlanacak.