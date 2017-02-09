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48 takımlı Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke teklifi

48 takımlı Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke teklifi UEFA Başkanı Ceferin: "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum" İstanbul- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda...

48 takımlı Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke teklifi

48 takımlı Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke teklifi

UEFA Başkanı Ceferin: "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum"

İstanbul-

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Avrupa ülkesinin yer almasının teklif edileceği UEFA tarafından açıklandı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde toplanan İcra Kurulu'nun aldığı kararları basın mensuplarına açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa'dan en az 16 takımın

katılmasını gerçekçi buluyorum ve 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası'nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kalitesini gösterebilen Avrupa takımları 2. tura çıkabilirler" şeklinde konuştu.

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