46. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası sona erdi

(ÖZEL) Prof. Dr. Gazanfer Doğu: "Bu turnuvanın içinde olmaktan gurur duyuyorum"

"Doğru planlama ile dünya şampiyonlarını burada izliyoruz"

(ÖZEL) Milli Takımlar Genel Koordinatörü Varlık: "2015'te başlayıp yükselişe geçen bir grafiğimiz var"

Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL /

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, erkeklerde ve kadınlarda üçüncülük elde etti.

22-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde en önemli turnuva olma özelliğini taşıyan Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapıldı.

Dün 1 altın, 5 bronz madalya kazanan milliler, bugün de 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 9 madalyaya ulaşan Türkiye, erkeklerde 125 puanla üçüncü olurken, İran 146 puanla ikinci, ABD 150 puanla birinci oldu. Kadınlarda ise birinci 164 puan toplayan Ukrayna olurken, ikinci 151 puanla Hindistan, üçüncü ise 143 puanla Türkiye oldu.

PROF. DR. GAZANFER DOĞU: "BU TURNUVA'NIN İÇİNDE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Yaşar Doğu'nun en küçük oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, böylesi bir turnuvanın geleneksel hale gelmesinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, Demirören Haber Ajansı'na () şu açıklamalarda bulundu;

"Yaşar Doğu'nun en küçük oğlu olarak gurur duyuyorum burada bulunmaktan ama bir spor akademisyeni olarak böylesi bir turnuva bizim güreşteki ağırlığımızın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. 46 yıldır yapılıyor ve kesintisiz yapılan bu turnuvanın bilakis kıymeti azalmıyor, her geçen sene daha da artıyor. Bu sene öyle maçlar gördük ki eski olimpiyat şampiyonları sıklet yükselterek karşılıklı final oynadılar. Güreşi anlayan, güreşi seven insanların anlatamayacağı zevkleri tattık burada ve ben de böylesi bir turnuvanın içerisinde bulunduğum için hem ülkemiz, hem de kendi adıma sevinçliyim" dedi.

"DOĞRU PLANLAMA İLE DÜNYA ŞAMPİYONLARINI BURADA İZLİYORUZ"

Turnuvanın gidişatı ile alakalı bilgi de veren Doğu, "Özellikle turnuva bu aya kaydırıldı. Geçen sene Şubat ayındaydı. Bu dünya şampiyonası programının önüne hazırlandı. Zamanlaması güzel olduğu için bir çok ünlü güreşçi bu turnuvaya katılım gösterdi. Çünkü onlar da hazırlık olarak Dünya Şampiyonası'nı hedefliyorlar. Dolayısıyla sadece bizim kara kaşımız kara gözümüze gelmediler. Zamanlaması çok güzel bir takvimde, doğru yere oturttuk. Ben bu yüzden federasyonumuzu da kutluyorum. Bunu uluslararası takvimde böyle yapabildiğimiz için de bugün uluslararası şampiyonları izleme fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

"UMARIM TARİHİN EN BÜYÜK BAŞARISINI KAZANIRLAR"

Macaristan'da, Ekim ayında başlayacak olan Dünya Şampiyonası için Milli takımdan başarı beklediğini vurgulayan Gazanfer Doğu, "Temennim, tarihin en büyük başarısını Dünya Şampiyonası'nda kazanmaları ama güreş bilinmeyenli denklemleri olan bir spor. Bakın bugün Taha Akgül'ü görmüyoruz burada. Çünkü sağlık sorunundan dolayı katılamadı. Basit bir grip, insanı çaptan düşürebiliyor ve minderde görmek istediğimiz şampiyonumuz aramızda yok. İnşallah her şey planlandığı gibi gider ve Dünya Şampiyonası'na tam kadro ve herkes kondisyonunun zirvesinde katılır. O zaman başarı elde ederiz. Buna karşın sağlanan olanaklar da çok güzel. Ben de bir Türk vatandaşı olarak başarı bekliyorum" dedi.

ADEM VARLIK: "MİLLİ TAKIM SEÇİMLERİMİZDEN BİRİ BU TURNUVA"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık ise, Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcuların seçim kriterlerinden birinin bu turnuva olduğunu belirterek, "46 yıldır aralıksız devam eden Türk güreşinin efsanesi rahmetli Yaşar Doğu anısına düzenlenen turnuva için buradayız. 46 yıldır kalitesi ile popülerliği düşmeyen bir turnuva. Tüm dünya ülkelerinin itibar gösterdiği ve iştirak ettiği bir organizasyon. Bizim için de çok önemli bir turnuva. Çünkü daha önceki yıllara göre ilk kez bu sene Avrupa Şampiyonası sonrası yapılıyor. Önceden hep Avrupa Şampiyonası öncesi yapılırdı ve Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlık anlamında en büyük sınavdı. Aynı zamanda bizim milli takım seçme kriterlerimizden de biri. Bizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek sporcularımız takıma girebilmek için burada başarılı olmak zorundalar. Ancak bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giderken eksiklerimizi görmek ya da artılarımızı görmek. Bu sene ayrıca bir önemi var. Çünkü çok sayıda Olimpiyat Şampiyonu katıldı. Amerika'dan, Rusya'dan, İran'dan, Belarus'tan ve ismini unuttuğum bir çok ülkeden Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının katıldığı bir turnuva oldu. Bir anlamda da mini Dünya Şampiyonası gibi göründü. Bunun da bizlere artıları olacaktır. Teknik ekibimiz, arkadaşlarımız ve çocuklarımız burada rakiplerini izleme fırsatı buldu" dedi.

"2015'TE BAŞLAYIP YÜKSELİŞE GEÇEN BİR GRAFİĞİMİZ VAR"

Milli takım sporcularının 2015'te Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan bu yana yükselişte olduklarını söyleyen Varlık, "Kesinlikle, Milli Takımımız açısında çok önemli oldu. 2015 yılında Amerika'da başlayan yükselen bir grafiğimiz var ve bu hızla devam ediyor. İnşallah 2020 ve 2024'te de artırarak devam ettireceğiz. Ancak burada, bizi Macaristan'da temsil edecek sporcularımız yer almadı. Kimi sakatlıktan, kimi rahatsızlıktan ama diğer arkadaşlarımız da gayet iyi görünüyor. Burada çok kaliteli maçlar gözlemledik. Bundan dolayı da sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nda kilolarında madalya kazanan Türk sporcuların listesi şöyle;

-KADINLAR-

ALTIN MADALYA

72 kg Beste ALTUĞ

GÜMÜŞ MADALYA

53kg Aysun ERGE

76kg Yasemin ADAR

BRONZ MADALYA

55kg Nurife DUMAN

72kg Neslihan ULUSOY

ERKEKLER SERBEST STİLDE

BRONZ MADALYA

57kg Süleyman ATLI

86kg Fatih ERDİN

97kg Fatih YAŞARLI

70kg Mustafa KAYA

