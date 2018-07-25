46'ncı Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL, ()

Macaristan'da 22-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası öncesi en önemli turnuva olma özelliğini taşıyan 46'ncı Yaşar Doğu Serbest Güreş Şampiyonası, Hasan Doğan Spor Salonu'nda yarın yapılacak kura çekimi sonrası cuma sabahı başlayacak.

21 ülkeden yaklaşık 300 güreşçinin katılması ve dünya sıralamasına puan vermesi nedeniyle büyük önem taşıyan bu turnuvada dünyanın en önemli güreşçileri yer alacak. Kadrosunda büyük başarılar elde etmiş güreşçiler bulunan ABD Milli Takımı turnuvaya tam kadro katılacak.

Amerika takımında 74 Kg'da Olimpiyat ve 4 kez Dünya Şampiyonu Jordan Burrougs, 97 Kg'da Olimpiyat ve 2 kez Dünya Şampiyonu Kyle Synder, 61 Kg'da Dünya Şampiyonu Logan Stieber, 86 Kg'da Olimpiyat ve Dünya 3'üncüsü Michael J. Cox, 57 Kg'da Dünya 2'ncisi Thomas Gilman, 70 Kg Pan American Şampiyonu ve Dünya 3'üncüsü James Green, 86 Kg'da David Taylor ve 125 Kg'da Nicholas Gwiazdoowski gibi başarılı isimler yer alacak.

Türkiye'de Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Yakup Gör, Fatih Erdin, Rıza Yıldırım, Cengizhan Erdoğan, Selim Yaşar, Mustafa Kaya, Recep Topal, Ahmet Bilici, Hüseyin Civelek gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanmış isimler yer alacak.

Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Belarus ve Dağıstanlı, Bulgar, Romen birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçiler de mindere çıkacak.

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