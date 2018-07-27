46'ncı Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başladı

İSTANBUL,() - BU yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, Hasan Doğan Spor Salonu'nda başladı. Turnuva boyunca 21 ülkeden yaklaşık 300 güreşçi mindere çıkacak.

Dün gerçekleşen kura çekiminin ardından bugün sabah tartılar yapıldı. Ardından ise 57, 65, 74, 86, 97 kilo erkekler ve 50, 55, 59, 65, 72 kilo kadınlar eleme maçlarına geçildi. Bugün bu kiloların çeyrek ve yarı finalleri yapılacak. Cumartesi günü erkekler 61, 70, 79, 92,125 kilo ile kadınlar 53, 57, 62, 68, 76 kilo müsabakalarının eleme ve yarı final maçlarıyla, ilk gün yapılan kiloların finalleri gerçekleştirilecek. Turnuva pazar günü 12.00-14.00 saatleri arasında İkinci gün sonunda finale çıkacak olan güreşçilerin final karşılaşmalarıyla ise sona erecek.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM TURNUVADA TER DÖKÜYOR

Diğer yandan Ekim ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde en önemli turnuva olma özelliğini taşıması ve dünya sıralamasına puan vermesi nedeniyle ülkeler turnuvaya büyük önem veriyor. Avrupa ve dünyanın tanıdığı birçok önemli isim Yaşar Doğu Turnuvası’nda ter döküyor. Özellikle ABD takımında 74 kg Olimpiyat ve 4 kez Dünya Şampiyonu Jordan Burrougs, 97 kg Olimpiyat ve 2 kez Dünya Şampiyonu Kyle Synder, Dünya Şampiyonu 61 kg Logan Stieber, Olimpiyat ve Dünya 3’üncüsü 86 kg Michael J.Cox, 57 kg Dünya 2’ncisi Thomas Gilman, Pan American Şampiyonu ve Dünya 3’üncüsü 70 kg James Green, 86 kg David Taylor, 125 kg Nicholas Gwiazdoowski gibi güçlü isimler var.

Türkiye'den ise Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Yakup Gör, Fatih Erdin, Rıza Yıldırım, Cengizhan Erdoğan, Selim Yaşar, Mustafa Kaya, Recep Topal, Ahmet Bilici, Hüseyin Civelek gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanmış güçlü isimler yer alacak.

Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Belarus ve Dağıstanlı, Bulgar, Romen birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçi mindere çıkacak. Dünya Şampiyonası’nın provası olma niteliğindeki karşılaşmaların büyük bir çekilmeye sahne olması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)