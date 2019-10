41'inci İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü koşulacak -2

Vodofone İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla 41'inci kez start alacak. Maratonun basın toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deagen ve sporcular katıldı.



Dünyanın en iyi 38, Avrupa'nın ise en iyi 17 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu'nda bu sene son dört yılın şampiyonları da bir araya gelecek. 2015 yılı şampiyonu Elias Kemboi Chelimo, 2016 yılı şampiyonu Evans Kiplagat, 2017 yılında ipi göğüsleyen Abraham Kiprotich ve 2018 yılında parkur rekoruyla ilk sırayı alan Felix Kimutai bu yıl maratonda birbirlerini geçmek adına mücadele edecek.



Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Şehrin bütün insanlarının; kadınıyla, çocuğuyla yaşlısıyla, bu enerjiyi, bu hareketi, bu sporu nefes alıp vermesi en büyük amacımız. İl bazında planladığımız tüm sportif etkinliklerle bilinçli ve düzenli spor alışkanlığını arttırmayı ve bütün toplumun bunu sahiplenmesi, katılması en büyük amacımız" dedi.



"AMACIMIZ MARATONU PLATİN SEVİYESİNE ÇIKARTMAK"



İstanbul Maratonu'nda yaklaşık 10 bin kişinin görev alacağını ifade eden Onur, "İstanbul Maratonu, bilindiği gibi 2012 yılından beri gold maraton. Amacımız bunu ilerleyen yıllarda Platin seviyeye taşımak. Bu sene katılım çok iyi gidiyor. Rekor bir katılım bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 bin koşucunun bitirdiği yarışta, şimdilik 37 bin çip teslim edilmiş durumda. Maratonumuza gösterdiği ilgi için bütün koşu gruplarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



FATİH ÇİNTİMAR: İSTANBUL MARATONU TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR ORGANİZAYONUDUR



İstanbul Maratonu'nun geçmiş yılları hakkında bilgiler veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz rahmet diliyorum Maratonun ilk yılında çoğu turist olmak üzere 96 kişi koşmuştu. Bugün ise 200 binleri köprüden geçirebildiğimiz, büyük bir organizasyon halini aldı. Bugün 37 bin çipli koşucunun yer aldığı bu organizasyon, Türkiye'nin en büyük sivil kitle hareketidir. Maratonların en başında gelmektedir. İnşallah daha da büyüterek devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu Vodafone İstanbul Maratonu'dur. Katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



VODAFONE CEO'SU DEAGEN: BU YILDA 40 BİN SPORCUNUN KATILMASINI BEKLİYORUZ



Konuşmasına Türkçe merhaba diyerek başlayan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deagen, "Sağlıklı yaşama çok önem veriyoruz. Maraton sponsorluğu bizim için kıymetli. İşbirliğimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'a teşekkür ediyoruz. Maratonun 41'inci yılını yaşıyoruz. '41 kere Maşallah' diyoruz. 8 yıldır destekliyoruz. İstanbul Maratonu'nun ardından yarı maratona da ismimizi verdik. 2011 yılından sonra çipli sporcu sayısı 4 kat arttı. Bu yıl 40 bin sporcunun katılmasını bekliyoruz. İstanbul Maratonu'nu dünyanın en büyük 6 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: HAYATLARINI KAYBEDEN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM



Türkiye, bulunduğu konum gereği, dünyanın en özel noktalarından birine sahip. 2 kıtaya yerleşmiş bir ülkeyiz biz. Boğazın bir tarafı Asya, bir tarafı Avrupa. Bu, dünyada başka bir yerde yok. Dolayısıyla tüm iyi şeylere simge olmak zorundayız; barışa, huzura, demokrasiye, özgürlüğe... Bu manada tümüyle Türkiye'mizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış için mücadele eden ve hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Umuyorum, bu bölgedeki kaos bir an önce biter, hep beraber barış için mücadele ederiz. Bu anlamda bu koşunun, barışa büyük bir mesaj vermesini istiyorum. Yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken tüm dileklerimiz barış için olsun. Elbette ki dünyanın barışı için de olsun. Bu iki kıta arasındaki koşu, aynı zamanda İstanbul'un enerjisini yansıtsın. 'İstanbul Senin' cümlesiyle başlıyor olması, benim için çok değerli. Çünkü, yeni dönemin en önemli karakterini yansıtıyor."



"İSTANBUL'A 3 ATLETİZM PİSTİ KAZANDIRACAĞIZ"



Atletizmin sporun en temel branşlarından birisi olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Olimpiyat yarışmaları da zaten atletizm sporu çevresinde şekillenir. O bakımdan biz, atletizme ayrı bir önem vereceğiz. Hem bu koşuya hem de bunun simgesel olarak tüm İstanbul'da yaygınlaşmasını, toplum tarafından içselleştirilmesini sağlayacağız. Bence bu konuda İstanbul fakir kaldı. Örneğin, atletizm pisti konusunda gerçekten fakir bir şehiriz. Arkadaşlarıma söyledim; hızlıca 1'nci, 2'nci ve 3'ncü bölgede, ki en az bir tanesinin Avrupa Şampiyonası'nın da yapılacağı standartlara sahip olması konusunda kararlılığımız net. Bu 3 tane atletizm pistini İstanbul'a hızlıca kazandırmamız lazım. Bu branşın gelişmesi ve spor kulüplerinin bu brança ilgi göstermesini sağlayarak, aslında İstanbul'da olmasını çok istediğimiz olimpiyatların da İstanbul'a verilmesi konusunda gerekçelerimizi güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BELEDİYE BAŞKANLARINI MARATONA DAVET ETTİM"



Önümüzdeki yılda düzenlenecek İstanbul Maratonu'na dünyadaki belediye başkanlarını davet ettiğini belirten İmamoğlu, "Asya'dan Avrupa'ya ben de koşmak istiyorum diyen, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinden insanı bu koşuya davet ediyorum. Dün ve evvelsi gün, dünyanın farklı yerlerinden gelen belediye başkanlarına, C40 diye tanımlanan toplantıda, önümüzdeki senenin İstanbul Maratonu'nu bir arada koşmak istediğimi belirttim. Dünyanın en değerli şehirlerinin belediye başkanlarını burada ağırlamak istediğimi söyleyip, davetimi şimdiden yaptım. Diliyorum bu kapsayıcılık ve tavır, İstanbul'un her maratonunda var olur ve devam ettirilir. Uluslararası boyutunu hızlandırıyoruz. Dünyada, adı en ön saflarda geçen maratonların olduğu kentlerin temsilcileriyle, belediye başkanlarıyla görüşmeleri başlattık. Biz de bu konuda tüm girişimlerde bulunacağız. İstanbul'un bu değerli markasını büyüteceğiz. Türkiye'nin her yerinde bir motivasyona dönüşmesini sağlamış olacağız. Burada da lokomotif vazifemizi yerine getireceğiz" dedi.



MARATONUN SÜRPRİZİ GÖKHAN İNLER



Öte yandan Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Gökhan İnler de, Vodafone İstanbul Maratonu'nda yarışacak. 15K kategorisinde koşuya katılacak tecrübeli futbolcu, maratonun dikkat çeken isimlerinden olacak. Sokak canlıları için yardımlarda bulunan ve onların korunması adına farkındalık yaratmak için kamu spotu filmi hazırlayan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile çeşitli sosyal yardım faaliyetlerine imza atıyor. Tecrübeli futbolcu İstanbul Maratonu'nda koşarak da tarihe geçecek .



3 KATEGORİDE KOŞULACAK



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategoride gösterilen dünyanın sayılı maratonlarından biri olan Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl 42 km (maraton), 15 km ve Halk Koşusu (8 km) olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. 15K parkuru; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayacak, Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde sona erecek. Halk Koşusu ise Altunizade Köprüsü'nün altından başlayarak, Dolmabahçe'de sona erecek. Vodafone İstanbul Maratonu'na 18 yaşını doldurmuş bireyler katılabilecek.