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4 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ - Siyah beyazlılar, Slovakya kampında çalışmalarına devam edecek.  GALATASARAY - Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek. FENERBAHÇE 10.30 Sarı lacivertliler çalışmalarına devam...

4 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, Slovakya kampında çalışmalarına devam edecek. 

GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertliler çalışmalarına devam edecek. 

TRABZONSPOR
- Bordo mavililer yeni sezona Slovenya'da hazırlanıyor. 

KONYASPOR
- Atiker Konyaspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK
10.00 Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için yarın mezarı açılacak. 

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