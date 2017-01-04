4 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

Futbolda ara transfer dönemi start alacak
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.
Kulüplerin ara transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları takip ediliyor
GALATASARAY
14.30 Sarı-Kırmızılı takım ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek
15.30 Takımın karşılanışı
19.00 Antalya'daki ilk idman
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
14.00 Bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
20.00 Başkan Fikret Orman Antalya'da basın mensupları ile sohbet yemeğinde bir araya gelecek
TRABZONSPOR
Ligin ikinci yarısının hazırlıkları Belek'te devam ediyor.
BURSASPOR
Yeşil-Beyazlı ekip Side'de kampa girdi. Antrenmanlar bugün başlıyor.
KASIMPAŞA
Lacivert-Beyazlı ekip ikinci yarı hazırlıklarını Serik'te sürdürüyor.
GAZİANTEPSPOR
Güney ekibi Belek'te başlattığı kamp programını 12 Ocak'a kadar sürdürecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
Kırmızı-siyahlılar dün akşam saatlerinde Belek'e ulaştı. Çalışmalar bu sabah başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR
Mavi-yeşilli ekip ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
AKHİSAR BELEDİYESPOR
İkinci yarı hazırlıkları bugün Antalya kampında başlayacak.
ANTALYASPOR
Ligin ikinci yarısının hazırlıkları devam ediyor.
M.BAŞAKŞEHİR
Takım dün toplanarak akşam saatlerinde Belek'te kampa girdi. Hazırlıklar bu sabah başlayacak.
K.KARABÜKSPOR
Belek'te dün kampa giren Karabükspor hazırlıklarına devam edecek.
A.KONYASPOR
Yeşil-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.
KAYSERİSPOR
İkinci yarı hazırlıkları bugün Belek'te başlayacak
AYTEMİZ ALANYASPOR
Alanya'da kamp yapıyor
ADANASPOR
Turuncu-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarına dün Belek'te başladı, bugün devam edecek