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4 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ 14:00 Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki ofiste toplanacak. BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah-beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek (Basına kapalı) FENERBAHÇE 13.00...

4 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ
14:00 Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki ofiste toplanacak.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek (Basına kapalı)

FENERBAHÇE
13.00 Sarı-lacivertli futbolcu Soldado, otizmde farkındalık organizasyonu kapsamında otizmle mücadele eden bir çocukla tenis oynayacak.
14.30 Fenerbahçe'nin A takım otobüsünün teslim töreni gerçekleştirilecek.
16.00 Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

KAYSERİSPOR
13.00 Sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan teknik direktör Marius Sumudica basın toplantısı düzenleyecek.

TRABZONSPOR
10.15 Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısında konuşacak.

GILLETTE MİLLİYET ÖDÜL TÖRENİ
18:30 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri bu yıl 64'üncü kez sahiplerini bulacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL 
19:30 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:45 Barcelona - Roma  
21:45 Liverpool - Manchester City  

VOLEYBOL
-Challenge Cup-
18:30 Olympiacos Sfp Piraeus  - Bursa B.Şehir Bld.

-Efeler Ligi-
18:00 Fenerbahçe - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta

BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi - 
21:30 UCAM Murcia- Pnar Karşıyaka (1-0)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi - 
15:00 Hatay BŞB - İstanbul Üniversitesi
17:00 Bellona AGÜ Spor - Fenerbahçe
18:00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik
19:00 Galatasaray - Adana ASKİ
19:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş

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