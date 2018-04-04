4 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ
14:00 Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki ofiste toplanacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek (Basına kapalı)
FENERBAHÇE
13.00 Sarı-lacivertli futbolcu Soldado, otizmde farkındalık organizasyonu kapsamında otizmle mücadele eden bir çocukla tenis oynayacak.
14.30 Fenerbahçe'nin A takım otobüsünün teslim töreni gerçekleştirilecek.
16.00 Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
KAYSERİSPOR
13.00 Sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan teknik direktör Marius Sumudica basın toplantısı düzenleyecek.
TRABZONSPOR
10.15 Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.
11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısında konuşacak.
GILLETTE MİLLİYET ÖDÜL TÖRENİ
18:30 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri bu yıl 64'üncü kez sahiplerini bulacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
19:30 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:45 Barcelona - Roma
21:45 Liverpool - Manchester City
VOLEYBOL
-Challenge Cup-
18:30 Olympiacos Sfp Piraeus - Bursa B.Şehir Bld.
-Efeler Ligi-
18:00 Fenerbahçe - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
21:30 UCAM Murcia- Pnar Karşıyaka (1-0)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi -
15:00 Hatay BŞB - İstanbul Üniversitesi
17:00 Bellona AGÜ Spor - Fenerbahçe
18:00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik
19:00 Galatasaray - Adana ASKİ
19:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Beşiktaş