4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası'nda ilk gün tamamlandı

Türkiye ilk günü 15 madalya ile tamamladı

Turgay İPEK / ERZURUM,()

Erzurum'da düzenlenen 4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında ilk gün sona erdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda bugün başlayan 4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupasında Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye'den toplamda 130 sporcu yarıştı. İlk gün yarışmalarında Türkiye; 6 Altın, 6 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazandı.

Organizasyonun ilk gününde; Kadınlar 100m, 400m, 400m Engel, Yüksek Atlama, 4x100 Bayrak, Erkekler Uzun atlama, 100m, 400m, 400m engel ve 4x100 Bayrak'ta madalyalar sahiplerini buldu.

Madalya alan yarışmacılar şu şekilde:

KADINLAR:

100 metrede 1. Krystsına Tsımanovskaya, 2. Lucıja Pokos, 3. Olga Lensk

400 metre: 1. Belgyan Sanda, 2. Derya Yıldırım, 3. Kristına Dudek

400 metre engel: 1. Emel Şanlı, 2. Ida Sımuncıc, 3. Nova Levy

Yüksek Atlama: 1. Kadriye Aydın, 2. Esmanur Alkaç, 3 Merve Menekşe

4x100 metre Bayrak: 1. Romanya, 2. Türkiye, 3. Hırvatistan

ERKEKLER:

100 Metre: Jak Ali Harvey, 2. Emre Zafer Barnes, 3. Yiğitcan Hekimoğlu

400 Metre: 1. Yavuz Can, 2. Batuhan Altıntaş, 3. Eran Simoni

Uzun Atlama: 1. Emre Dalkıran, Muhammer Demir, 3. Alper Kulaksız

400 Metre Engel: 1. Hrvoje Cukman, 2. Adam Ya Akobi

4x 100 Metre Bayrak: 1. Türkiye, 2. Romanya,3. İsrail

4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarın yapılacak olan yarışmalarla sona erecek.

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