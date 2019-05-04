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4 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması Ahmet Dursun: Kazanan yüzde 99 şampiyon olur "Burak herkes tarafından alkışlanmalı" Tanju Çolak: "Burak olsa, Galatasaray 6 puan önde şampiyondu" SPOR TOTO SÜPER LİG 16:00...

4 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması
Ahmet Dursun: Kazanan yüzde 99 şampiyon olur
"Burak herkes tarafından alkışlanmalı"
Tanju Çolak: "Burak olsa, Galatasaray 6 puan önde şampiyondu"

SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe 

GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılı takım derbi öncesi son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG
17:00 Birevim Elazığspor - Ümraniyespor
17:00 İstanbulspor - Kardemir Karabükspor
19:30 Altay - Eskişehirspor
19:30 Afjet Afyonspor - Osmanlıspor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 34'üncü hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13:00 Fenerbahçe - Banvit
15:15 Anadolu Efes - İstanbul BBSK
17:30 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyespor
20:00 Arel Üniversitesi - Galatasaray
- KBSL
15:30 Fenerbahçe - Galatasaray

VOLEYBOL
- Efeler Ligi (Play-Off Final)
15:00 Arkas Spor - Fenerbahçe

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