4 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması Ahmet Dursun: Kazanan yüzde 99 şampiyon olur "Burak herkes tarafından alkışlanmalı" Tanju Çolak: "Burak olsa, Galatasaray 6 puan önde şampiyondu" SPOR TOTO SÜPER LİG 16:00...

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:53