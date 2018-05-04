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ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

4 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) VakıfBank'ta hedef kupa Cansu Özbay: "Dörtlü final, inşallah bizim için çok güzel geçecek" "Gözde, her anlamda bize çok destek oluyor, takımı inanılmaz toparlıyor" Lonneke Sloetjes: "Seri boyunca uykularımın kaçtığı oldu" "Zor...

4 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) VakıfBank'ta hedef kupa
Cansu Özbay: "Dörtlü final, inşallah bizim için çok güzel geçecek"
"Gözde, her anlamda bize çok destek oluyor, takımı inanılmaz toparlıyor"
Lonneke Sloetjes: "Seri boyunca uykularımın kaçtığı oldu"
"Zor bir sezon geçirdik"
"Umarım çok fazla kutlama yaparlar ve yorulup bizim karşımıza bu şekilde gelirler"

(ÖZEL) Galatasaray, Romanya'dan kupayla dönmek istiyor
Neslihan Demir Güler: "Ahkam kesebileceğim tek konu voleybol"
"Her gidilen şampiyonada favori takımlar arasında oluyoruz"
Başantrenör Ataman Güneyligil: "Şampiyonaya hazırız"
"Tehlikeli bir takımla oynayacağız"
"Kendi saha ve seyircileri önünde ekstra bir motivasyonla çıkacaklarına eminiz"
Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke: "Kalite olarak kazanmamızı bekliyorum"
"VakıfBank'ı play-off maçında elimizden kaçırdık"

TFF'NİN DERBİ İLE İLGİLİ NİHAİ KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
- Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak siyah beyazlı takımın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması ile ilgili nihai kararını verecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

GALATASARAY
11.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
- 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulu öncesi başkan adayları, yönetim kurulu listesini divan kuruluna sunacak.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Bursaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

SPOR TOTO 1. LİG
17.30 Adanaspor - Eskişehirspor  
17.30 Balıkesirspor Baltok - Grandmedical Manisaspor  
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor  
17.30 Gaziantepspor - Akın Çorap Giresunspor

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
20.30 Pınar Karşıyaka - Sakarya BŞB Basketbol

GÜREŞ
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası Rusya’da sürüyor.

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