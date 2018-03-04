Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

4 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor   16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor   19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 19.00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor BEŞİKTAŞ 11. 00 Trabzonspor maçının...

4 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor  
16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
19.00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor

BEŞİKTAŞ
11. 00 Trabzonspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Siyah-beyazlılar Trabzon'a gidecek.
16.30 Takımın kentte karşılanışı

GALATASARAY
Kardemir Karabükspor'u deplasmanda farklı geçen sarı-kırmızılı ekip 2 gün izinli

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 İstanbulspor - BB Erzurumspor  
15.30 Adanaspor - Altınordu  
15.30 Boluspor - Ankaragücü  

AVRUPA'DAN FUTBOL
20.00 Freiburg - Bayern Münih (Beşiktaş'ın rakibi)
22.45 Milan - Inter (Hakan Çalhanoğlu)

TFF 2'inci Lig ve 3'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece - Anadolu Efes
17.00 Yeşilgiresun Belediyespor - İstanbul BBSK
19.30 Eskişehir Basket - Gaziantep Basketbol

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol
14.00 Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi
15.00 Galatasaray - Hatay BŞB
15.30 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

EFELER LİGİ
13.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - İnegöl Bld.
15.00 Beşiktaş - Jeopark Kula Bld.
18.00 Afyon Bld. Yüntaş - Halkbank
15.00 Maliye Piyango - Arkas Spor
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe
17.00 İstanbul BBSK - Ziraat Bankası

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 İlbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İHT.
16.00 Çanakkale Bld. - Seramiksan
17.30 Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314