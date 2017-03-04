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4 Mart Cumartesi Spor Gündemi

(Özel) Eto'o dan Türk futbolseverleri sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklama... "3 yıl daha Türkiye'deyim" SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone...

4 Mart Cumartesi Spor Gündemi

(Özel) Eto'o dan Türk futbolseverleri sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklama...

"3 yıl daha Türkiye'deyim"

SPOR TOTO SÜPER LİG

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

FENERBAHÇE

Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF 1. LİG

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Elazığspor-Göztepe (Elazığ Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziantep Arena)

SNOWBOARD

Dünya 2017 FIS Snowboard Şampiyonası Kayseri'de başlayacak. Şampiyonaya 20 ülkeden 200 sporcu katılacak. Erkek ve kadınlarda birinci olan kayakçılar para ve altın küreyle ödüllendirilecek.

GÜREŞ

13.00 Grekoromen stilde düzenlenecek 35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, İstanbul'da başlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda iki gün sürecek turnuvaya, 15 ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak.

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (Beşiktaş Akatlar Arena)

15.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Yeşilgiresun Belediyespor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

14.00 Galatasaray-İdmanocağı (GS Park)

15.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

17:00 VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

EFELER LİGİ

13.00 Şanlıurfa Memleketspor-Arkas Spor (Şanlıurfa GAP Arena)

ATLETİZM

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası devam ediyor.

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