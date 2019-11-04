4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASI

- Çağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstı

- Kaan ve Yusuf'tan asist

- Mert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndü

- Furkan, Philadelphia'yı sırtladı

SÜPER LİG

20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Real Madrid maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Bursaspor - Balıkesirspor

VOLEYBOL

18.00 Milli takım ve VakıfBank oyuncusu Gözde Kırdar için jübile töreni düzenlenecek.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Nilüfer Belediye