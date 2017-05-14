4. İslami Dayanışma Oyunların ikinci gününde

Türkiye, artistik cimnastik branşında birer altın ve gümüş madalya kazandı

BAKÜ () - Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, artistik cimnastikte birer altın ve gümüş madalya elde etti. Başkent Bakü'deki Ulusal Cimnastik Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular, madalya mücadelesi verdi. Takım kategorisinde erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'den oluşan ay-yıldızlılar altın, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova'dan oluşan milliler ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yerinden izledi. Artistik cimnastikte yarın 5 kategoride final mücadelesi yapılacak.

BAKÜ'DE BİR GALİBİYET DE ÖNDER ŞİPAL'DEN

Azerbaycan'da devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün ringe çıkan 69 kg sporcusu Önder Şipal rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla Önder Şipal adını çeyrek finale yazdırırken, diğer temsilcilerimiz Tolgahan Öztürk ve Ömer Koç rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti. Türkiye'nin 10 sıklette temsil edildiği oyunlarda 31 ülkeden 113 boksör ter döküyor.