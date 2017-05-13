4. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk gün sonuçları

Türkiye 10 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 27 madalya kazandı

ERCAN ATA - BAKÜ /

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününü Türkiye, 10 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ilk gün finalleri sonunda milliler atıcılık, halter, yüzme, karate, judo-görme engelli judo ve ritmik

cimnastik branşlarının hepsinde madalya aldı.

İlk gün sonunda madalya tablosunda ilk 10 şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Azerbaycan 10 9 3 22

2 Türkiye 10 7 10 27

3 Endonezya 2 6 5 13

4 Cezayir 2 3 4 9

5 İran 2 2 4 8

6 Ürdün 2 0 0 2

7 Özbekistan 1 1 6 8

8 Mısır 1 0 1 2

9 Pakistan 0 1 1 2

10 Bangladeş 0 1 0 1