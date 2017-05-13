4. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk gün sonuçları

Türkiye 10 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 27 madalya kazandı
ERCAN ATA - BAKÜ /
4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününü Türkiye, 10 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ilk gün finalleri sonunda milliler atıcılık, halter, yüzme, karate, judo-görme engelli judo ve ritmik
cimnastik branşlarının hepsinde madalya aldı.
İlk gün sonunda madalya tablosunda ilk 10 şöyle:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Azerbaycan 10 9 3 22
2 Türkiye 10 7 10 27
3 Endonezya 2 6 5 13
4 Cezayir 2 3 4 9
5 İran 2 2 4 8
6 Ürdün 2 0 0 2
7 Özbekistan 1 1 6 8
8 Mısır 1 0 1 2
9 Pakistan 0 1 1 2
10 Bangladeş 0 1 0 1