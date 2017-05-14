4. İslami Dayanışma Oyunları'nda hakem skandalı

Türkiye Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'a 26 - 21 yenilerek gümüş madalyada kaldı

ERCAN ATA - BAKÜ / (fotoğraflı)

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında oynanan erkekler hentbol final karşılaşmasına Bahreyn'li hakemler damga vurdu. Azerbaycan'lı taraftarlar maç sonuna kadar Türkiye tezahüratı yaparak, hakemleri protesto ettiler. Karşılaşmayı 26-21 kaybeden Milliler gümüş madalyada kaldı.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçını yöneten Bahreyn'li Husain Almawt ve Sameer Almarhoon karşılaşma boyunca veridiği kararlarla maça damga vurdu. Adeta millilerin altın madalya almaması için kararlar veren hakem triosu maçı Suudi Arabistan'a hediye ettiler. Maç içindeki kararlarında taraflı davranan ve verdiği iki dakika cezaları ile millileri yıldıran Almarhoon ve Almawt ikilisi yüzünden maç sık sık durdu. Milli takım antrenörü İlker Şentürk'ün yapmış olduğu itirazlara iki dakika cezası veren Bahreyn'li hakemler, maçın masa hakemi İtalyan Marco Tosı Brandi tarafından uyarıldı. İlk devrenin sonunda yaşanan olay sonunda maçın ilk yarısını milliler 11-9 yenik kapattı. İkinci devrede ise hakem hataları devam edince sporcular arasında da tartışmalar çıktı. Suudi'li sporcuların centilmenlik dışı davranmaları ve millileri tahrik etmesine rağmen ikaz dahi almamaları, maçı izleyen Azerbaycan'lı taraftarları bile çileden çıkardı.

Maç sonuna kadar millilere destek olan Azarbaycan'lı taraftarlar maçın hakemini uzun süre protesto ettiler. Maçın son bölümlerinde Milliler, Suudi'leri skor olarak yakalasa da hakemin yanlı tutumu ve verdiği haksız kararlar sonunda milliler sahada 4 kişi kaldı. Maçın sonuna doğru toparlanmaya çalışan milliler, karşılaşmayı 26-21 kaybederek gümüş madalyada kaldı.