4. İslam Dayanışma Oyunları sona erdi

Olimpik branşlarda Türkiye İslam Oyunları'nda 71 altın madalya kazanarak oyunları lider bitirdi
ERCAN ATA-ANKARA/
Genel toplamda lider olan Millilerin ardından paralimpik ve gösteri sporu olan Zurkhaneh'de kazandığı 13 altın madalyayı düşünce olimpik branşlarda Azarbaycan 62 altın madalya ile Türkiye'nin ardından ikinci İran ise 26 altın madalya ile oyunları 3. tamamladı.
Türkiye 4. İslam Dayanışma Oyunlarında Olimpik branşlar, Paralimpik ve Wushu branşlarında 71 Altın, 67 Gümüş, 57 Bronz madalya olmak üzere toplam 195 madalya kazandı.
Türk milli takımı oyunlara 132 kadın, 204 Erkek sporcu olmak uzere toplamda 336 sporcu ile katıldı.
BRANŞLAR MADALYA DURUMU:
71 Altın, 66 Gümüş Ve 55 Bronz Madalya Kazanan Olimpik Branşlar:
Atıcılık:4 Altın 5 Gümüş 6 Bronz
Atletizm: 9 Altın 8 Gümüş 4 Bronz
Atlama: 1 Altın 1 Gümüş 1Bronz
Basketbol : 2 Bronz
Boks : 1 Gümüş 1 Bronz
Cimnastik: 6 Altın 3 Gümüş 5 Bronz
Henbol: 2 Gümüş
Judo: 4 Altın 4 Gümüş 4 Bronz
Karate: 2 Altın 6 Gümüş 2 Bronz
Tenis : 6 Altın 2 Gümüş
Yüzme : 26 Altın 18 Gümüş 13 Bronz
Halter : 3 Altın 2 Gümüş 2 Bronz
Güreş : 2 Altın 8 Gümüş 8 Bronz
M.Tenisi : 1 Altın 1 Gümüş 1 Bronz
Wushu: 1 Altın 1 Gümüş 2 Bronz
Su Topu : 1 Altın
Voleybol: 1 Gümüş
Taekwondo : 5 Altın 3 Gümüş 3 Bronz madalya
PARALİMPİK:
Atletizm: 1 Gümüş 1 Bronz
Görme Engelli Judo: 2 Bronz madalya
Toplam, 1 gümüş ve 3 bronz madalya
Olimpik Olmayan Wushu:
1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya
Genel toplamda ise Türkiye 71 Atın, 67 Gümüş ve 57 Bronz olmak üzere 195 madalya ile İslam oyunlarını tamamlamış oldu.
Türk milli Takımı olarak kazanılan 195 madalyanın 97 tanesini kadın sporcular, 98 tanesini erkek sporcular kazandı.
Olimpik, Paralimpik ve gösteri sporu olan Zurkhaneh dahil edildiğinde Azarbaycan 75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz toplam 162 madalya ile 1.
Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz toplam 195 madalya ile 2. İran ise 39 altın, 26 gümüş ve 33 bronz toplam 98 madalya ile 4. İslam Dayanışma Oyunlarını 3. bitirdi.
Bu arada Türkiye Gösteri sporu olan Zurkhaneh branşında İslam oyunlarına katılmadı.