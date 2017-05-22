4. İslam Dayanışma Oyunları sona erdi

Olimpik branşlarda Türkiye İslam Oyunları'nda 71 altın madalya kazanarak oyunları lider bitirdi

ERCAN ATA-ANKARA/

Genel toplamda lider olan Millilerin ardından paralimpik ve gösteri sporu olan Zurkhaneh'de kazandığı 13 altın madalyayı düşünce olimpik branşlarda Azarbaycan 62 altın madalya ile Türkiye'nin ardından ikinci İran ise 26 altın madalya ile oyunları 3. tamamladı.

Türkiye 4. İslam Dayanışma Oyunlarında Olimpik branşlar, Paralimpik ve Wushu branşlarında 71 Altın, 67 Gümüş, 57 Bronz madalya olmak üzere toplam 195 madalya kazandı.

Türk milli takımı oyunlara 132 kadın, 204 Erkek sporcu olmak uzere toplamda 336 sporcu ile katıldı.

BRANŞLAR MADALYA DURUMU:

71 Altın, 66 Gümüş Ve 55 Bronz Madalya Kazanan Olimpik Branşlar:

Atıcılık:4 Altın 5 Gümüş 6 Bronz

Atletizm: 9 Altın 8 Gümüş 4 Bronz

Atlama: 1 Altın 1 Gümüş 1Bronz

Basketbol : 2 Bronz

Boks : 1 Gümüş 1 Bronz

Cimnastik: 6 Altın 3 Gümüş 5 Bronz

Henbol: 2 Gümüş

Judo: 4 Altın 4 Gümüş 4 Bronz

Karate: 2 Altın 6 Gümüş 2 Bronz

Tenis : 6 Altın 2 Gümüş

Yüzme : 26 Altın 18 Gümüş 13 Bronz

Halter : 3 Altın 2 Gümüş 2 Bronz

Güreş : 2 Altın 8 Gümüş 8 Bronz

M.Tenisi : 1 Altın 1 Gümüş 1 Bronz

Wushu: 1 Altın 1 Gümüş 2 Bronz

Su Topu : 1 Altın

Voleybol: 1 Gümüş

Taekwondo : 5 Altın 3 Gümüş 3 Bronz madalya

PARALİMPİK:

Atletizm: 1 Gümüş 1 Bronz

Görme Engelli Judo: 2 Bronz madalya

Toplam, 1 gümüş ve 3 bronz madalya

Olimpik Olmayan Wushu:

1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya

Genel toplamda ise Türkiye 71 Atın, 67 Gümüş ve 57 Bronz olmak üzere 195 madalya ile İslam oyunlarını tamamlamış oldu.

Türk milli Takımı olarak kazanılan 195 madalyanın 97 tanesini kadın sporcular, 98 tanesini erkek sporcular kazandı.

Olimpik, Paralimpik ve gösteri sporu olan Zurkhaneh dahil edildiğinde Azarbaycan 75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz toplam 162 madalya ile 1.

Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz toplam 195 madalya ile 2. İran ise 39 altın, 26 gümüş ve 33 bronz toplam 98 madalya ile 4. İslam Dayanışma Oyunlarını 3. bitirdi.

Bu arada Türkiye Gösteri sporu olan Zurkhaneh branşında İslam oyunlarına katılmadı.

