4 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİ

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitirerek kulübün 37. başkanı oldu.

Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alırken, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı.

Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

İlk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, bu seçime kadar girdiği 12 kongreyi de kazanmıştı.

Ali Koç, tarihi seçim sonrası taraftarların isteğini kırmayarak stat balkonuna çıktı ve stat önünde toplanan kalabalığı selamladı.

Kendisini bekleyen kalabalıkla karşılıklı tezahüratlarda bulunan Koç, megafondan 'sarı' diye bağırırken, taraftarlar 'lacivert' diye karşılık verdi.

A MİLLİ TAKIM

18.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.30 A Milliler, Rusya maçının son provasını Arena CSKA'da (VEB Arena) yapacak.



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Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Bölgesel Gelişimi Semineri Ankara'da düzenlenecek.