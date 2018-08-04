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4 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF SÜPER KUPA'YA DOĞRU 14.30 Galatasaray, maçın oynanacağı Konya'ya gidecek. 16.00 Takımın Konya'ya gelişi. 17.00 Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.  -...

4 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF SÜPER KUPA'YA DOĞRU
14.30 Galatasaray, maçın oynanacağı Konya'ya gidecek.
16.00 Takımın Konya'ya gelişi.
17.00 Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek. 
- Toplantıya; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ile takım kaptanları katılacak.

FENERBAHÇE
- Günü izinli geçirecek Fenerbahçe, 7 Ağustos Salı günü Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçı için hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

BEŞİKTAŞ
- Bugünü izinli geçirecek olan siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

TRABZONSPOR
19.00 Bordo mavililer, İstanbul'da Cagliari ile hazırlık maçına çıkacak. (Olimpiyat Stadı)

ATLETİZM
11.00 24. Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello ve Özlem Kaya basın toplantısı düzenleyecek.
- Atletizmde Süper Lig'e terfi müsabakaları Trabzon'da başlayacak. 

GOLF
- Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum' başlıyor. 

MHK YAZ SEMİNERİ
- Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2018-2019 Futbol Sezonu öncesindeki yaz seminerleri Sapanca'da devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL
19.00 PSV Eindhoven - Feyenoord (Hollanda Süper Kupa)
22.45 Porto - Desportivo Aves (Portekiz Süper Kupa)

HAZIRLIK MAÇLARI
20.00 Kasımpaşa - İstanbulspor
21.45 Bursaspor - MKE Ankaragücü  

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