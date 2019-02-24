39'uncu Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

TRABZON,()-



TRABZON'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 39'uncu Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu. Halk Koşusunda ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak koşuyu tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Kaplan ise organizasyonda takdir topladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü münasebetiyle bu yıl 39’uncusu düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 24’üncüsü düzenlenen Halk Koşusu ve 4’üncüsü düzenlenen 11 5 kilometre Koşusu düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun hazır bulunduğu yarışlar, İçişleri Bakanı Soylu’nun işaret fişeğini ateşlemesiyle başladı.

Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1 saat 1 dakika 43 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci oldu. Bu kategoride ikinciliği 1 saat 1 dakika 47 saniyelik derecesiyle Hillary Kering, üçüncülüğü ise 1 saat 1 dakika 49 saniyelik derecesiyle Onesphore Nzikwinkuni elde etti. Yarı maratonun kadınlar kategorisinde ise 1 saat 9 dakika 53 saniyelik derecesiyle Daisy Jeptoo Kimeli birinci olurken, 1 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle Meskerem Seifu Amere ikinci, 1 saat 12 dakikalık derecesiyle Chaltu Dida Negase de üçüncü oldu.

Halk koşusunda ise, erkeklerde Tolga İpek birinci, Mahsun Toprak ikinci, Muzaffer Altıntaş üçüncü olurken, kadınlarda ise İlayda Civelek birinci, Hilal Ecrin Karagöz ikinci, Berazir Değer de üçüncü olarak yarışı tamamlamayı başardı.

GERÇEK ŞAMPİYON

Öte yandan, kentte düzenlenen Halk Koşusu sırasında ayağını sıkan ayakkabılarını eline alarak koşuyu tamamlayan zihinsel engelli Büşra Asena Kaplan da, çevredekiler ve organizasyona katılanların takdirini topladı. Koşmayı çok sevdiğini belirten Kaplan, “Koşarken ayakkabılar beni rahatsız etti. Yarışı da ayakkabılarımı da bırakamazdım. Ayakkabılarımı elime alarak koşuyu tamamladım” dedi.

(FOTOĞRAFLI)