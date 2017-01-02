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38. Dakar Rallisi start aldı

RESİSTENCİA, () - PARAGUAY, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 38. Dakar Rallisi başladı. Paraguay'ın başkenti Asuncion ile Arjantin'in Resistencia şehirleri arasındaki 39 kilometrelik parkurda yapılan ilk etapta otomobil sınıfında...

38. Dakar Rallisi start aldı

RESİSTENCİA, () - PARAGUAY, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 38. Dakar Rallisi başladı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion ile Arjantin'in Resistencia şehirleri arasındaki 39 kilometrelik parkurda yapılan ilk etapta otomobil sınıfında birinciliği, 25 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti. Motosiklet kategorisinde ise Viltais takımından Xavier de Soultrait, 28 dakika 20 saniyelik derecesiyle kariyerindeki ilk Dakar Rallisi etap birinciliğini kazandı.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Arjantin'in Resistencia ile San Miguel de Tucuman kentleri arasındaki 275 kilometrelik parkurda yapılacak.

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